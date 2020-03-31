В Луцке горсовет установил жесткие правила для магазинов

В Луцке установили правила для магазинов / УНИАН

В Луцке из-за распространения коронавируса городская власть решила ввести жесткие правила торговли. О нововведении на своей странице в Facebook сообщил советник городского головы Луцка Игорь Полищук.

В частности, Полищук сообщил, что письмо с новыми требованиями было отправлено всем субъектам хозяйствования, осуществляющим деятельность на территории Луцка и с. Прилуцкое.

Отныне в Луцке магазины обязаны фасовать пищевые продукты, в частности хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и др. Также в магазины будут запускать посетителей только в масках из расчета один человек на 15 кв. м. В городе запрещается приготовление и реализация кофейных напитков в магазинах, в т.ч. из автоматов.

Полищук также добавил, что на выезде из Луцка действуют карантинные посты, которые помимо прочего призваны минимизировать количество желающих выезжать за города без крайней необходимости.

Ранее подобные меры безопасности были введены во Львове. В городе запретили употреблять еду и напитки в парках и скверах и заходить в общественный транспорт и заведения (супермаркеты, рынки, аптеки и т. п) без масок. Магазинам, которые работают в условиях карантина, мэрия рекомендовала перейти на безналичную оплату, а людям выходить на улицу с документами, удостоверяющими личность. Напомним, в Украине по состоянию на 10:00 31 марта зафиксировано 549 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 13 летальных, 8 пациентов выздоровели.Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/society/10939682-produkty-fasovat-kofe-ne-prodavat-puskat-tolko-v-maskah-v-lucke-gorsovet-ustanovil-pravila-dlya-magazinov.html