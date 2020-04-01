Оболонский мост в Киеве планируют построить в 2020

В Киеве планируют построить волнообразный пешеходный мост.

Он должен соединить Оболонскую набережную и Оболонский остров и он будет оснащен подсветкой. Его приблизительная длина составит 130-140 метров.

Автор проекта, архитектор Андрей Миргородский подтвердил Главреду, что проект моста на Оболони взят в работу.

"Да, мост приняли, работаем над рабочим проектом, он будет. Проект чуть-чуть поменяется, потому что конструктор кое-что меняет, но в целом будет похоже.", - сообщил Миргородский.

По его словам, мост может появиться уже осенью, однако в связи с карантином, сроки сдачи могут сдвинуться на более поздний срок

В Оболонской РГА Главреду сказали, что проект еще не окончательный:

"Сейчас ведутся подготовительные работы, геологоразведка и пока это не утвержденный проект".

В Киеве построят пешеходный мост в виде волн. Он соединит Оболонскую набережную с парком / Андрей Миргородский

Визуально он выполнен в стиле волн. Мост планируют построить в 2020 году - именно такая дата указана в документе на сайте КГГА № 397 "О строительстве пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и островом Оболонский в Оболонском районе". Мост должен создать новый маршрут, который соединит Оболонской набережной с парком Наталка и новым пляжем.

Проект моста в настоящий момент находится в доработке. Его автором выступил архитектор Андрей Миргородский, который отвечал за проект вело-пешеходного моста над Владимирской горкой.

Предположительная стоимость возведения составит 100 млн гривен. Как сообщают в КГГА, новая пешеходная зона должна быть доступной для маломобильных горожан.

Визуализацию моста показал в своем видео блогер Павел Авдокушин.

Предыдущий громкий архитектурный проект, получивший в народе название "мост Кличко", был открыт летом 2019 года - пешеходно-велосипедный мост построили между аркой Дружбы народов и парком Владимирская горка.