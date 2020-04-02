В ногу со временем: Укрпошта в карантин начала пересылать секс-игрушки

Укрпошта предлагает доставлять секс-игрушки украинцам/ УНИАН

Госкомпания Укрпошта расширила перечень услуг и во время коронавирусного карантина запускает бесплатную доставку товаров, с помощью которых украинцам будет легче перенести уединение - в первую очередь секс-игрушек.

Соответствующее сообщение на своей странице в Facebook глава компании Игорь Смелянский опубликовал в среду, 1 апреля.

"Новый месяц, новые задачи, новый клиентский сегмент. А вы коммуналка, пенсионеры [...] Шире надо мыслить в период .кризиса", - написал он.

Свой пост он иллюстрировал рисунком с девушкой, которая голой лежит на кровати и держит рядом с собой книгу. Подпись на картинке гласит: "Укрпочта, бесплатная доставка. Лучшие товары для отдыха. Книги и интим-игрушки".

Напомним, ранее в Сети появился топ-3 лучших секс-игрушек для пары, а также топ-3 сексуальных игрушек, которые зажгут былую страсть