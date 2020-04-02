Кошевой пообещал трудоустроить Зеленского после президентства

Кошевой рассказал, что до сих пор считает себя лучшим другом Зеленского / УНИАН

Бывший шоумен, а ныне глава государства Владимир Зеленский после своего президенства сможет вернуться на свою прежнюю должность художественного руководителя в Квартале 95. Об этом заявил "сменщик" Зеленского и его лучший друг Евгений Кошевой.

По его словам, он с удовольствием согласится взять Зеленского обратно в Квартал.

"Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность (…) То, что Владимир Александрович стал президентом, коллектив от этого немного потерял. Потому что Вова выполнял несколько обязанностей: он был и худрук, и менеджер. Эти должности, которые он занимал в одном лице, это удавалось только ему. А теперь оно разошлось по другим людям. И теперь мы не можем понять, как он это делал", - поделился Кошевой в интервью УП.

По его словам, он до сих пор считает себя лучшим другом Зеленского, хотя они стали реже общаться.

Кроме того, Кошевой заверил, что гонорары участников Квартала 95 не увеличились после похода их лидера в политику. На вопрос о том, почему он сам не пошел по стопам Зеленского, комик ответил, что не является политическим экспертом, никогда не интересовался политикой так, чтобы хотеть туда попасть.

Как сообщал Главред, ранее управляющий студией Квартал 95 Евгений Кошевой сообщил, что одинаково негативно относится к российскому лидеру Владимиру Путину и экс-президенту Петру Порошенко. Также он рассказал, как поменялась его дружба с Зеленским после президенства последнего. По словам актера, ему не хватает чисто дружеского общения и веселых проказ в компании Зеленского.