"Терпение железное": Кошевой рассказал, как поменялась его дружба с Зеленским

Владимир Зеленский и Евгений Кошевой / УНИАН

Известный комик Евгений Кошевой рассказам, каким изменениям подверглись его отношения с бывшим коллегой Владимиром Зеленским - после того, как тот выиграл выборы президента Украины-2019.

По словам актера, ему не хватает чисто дружеского общения и веселых проказ в компании Зеленского, сообщает SportarenaTV.

Кошевой также рассказал о том, что он и Зеленский любили закрыться в номере и играть в футбол на приставке PlayStation.

"Дружба не изменилась, изменился подход к PlayStation. К сожалению, пока это невозможно. Может быть, когда-нибудь. У меня терпение железное, я подожду. Не знаю, выдержу ли я без PlayStation четыре года" - сказал комик.

Напомним, ранее Евгений Кошевой сказал, кого Владимир Зеленский хочет убрать из своего окружения. До этого он рассказывал о "запаре" Зеленского на посту президента.