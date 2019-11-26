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"Терпение железное": Кошевой рассказал, как поменялась его дружба с Зеленским

26 ноября 2019, 13:13

По словам Евгения Кошевого ему не хватает чисто дружеского общения и веселых проказ с Владимиром Зеленским.

Кошевой и Зеленский
Владимир Зеленский и Евгений Кошевой / УНИАН

Известный комик Евгений Кошевой рассказам, каким изменениям подверглись его отношения с бывшим коллегой Владимиром Зеленским - после того, как тот выиграл выборы президента Украины-2019.

По словам актера, ему не хватает чисто дружеского общения и веселых проказ в компании Зеленского, сообщает SportarenaTV.

Кошевой также рассказал о том, что он и Зеленский любили закрыться в номере и играть в футбол на приставке PlayStation.

"Дружба не изменилась, изменился подход к PlayStation. К сожалению, пока это невозможно. Может быть, когда-нибудь. У меня терпение железное, я подожду. Не знаю, выдержу ли я без PlayStation четыре года" - сказал комик.

Напомним, ранее Евгений Кошевой сказал, кого Владимир Зеленский хочет убрать из своего окружения. До этого он рассказывал о "запаре" Зеленского на посту президента.

футбол Владимир Зеленский Евгений Кошевой Украина
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