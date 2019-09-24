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"Сложно, подустал": Кошевой рассказал о "запаре" Зеленского на посту президента

24 сентября 2019, 10:25

Евгений Кошевой посетовал, что сейчас он уже меньше общается с Владимиром Зеленским.

Кошевой, Зеленский
Евгений Кошевой и Владимир Зеленский / Скриншот

У президента Владимира Зеленского есть усталость на новом посту, заявил актер Квартала 95 Евгений Кошевой.

Такое мнение он высказал в эфире 1+1, основываясь на своем недавнем личном общении с главой государства.

"Он немножко подустал, мне кажется. По голосу слышно, что он хочет казаться бодреньким. Ну сложно, но он знал, куда шел", — подчеркнул Кошевой.

В то же время кварталовец добавил, что сейчас он уже меньше общается с Зеленским, потому что у того "дел хватает".

Напомним, ранее звезда Квартала Александр Пикалов рассказал, как их после эфира отчитывал Зеленский.

Владимир Зеленский Евгений Кошевой квартал95
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