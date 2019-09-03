"После эфира звонил": звезда Квартала рассказал, как их отчитывал Зеленский

3 сентября 2019, 10:30

Владимир Зеленский является жестким человеком, подчеркнул Александр Пикалов.

Александр Пикалов
Александр Пикалов / Facebook

Художественный руководитель 95 квартала Александр Пикалов рассказал о работе после того, как из коллектива ушел Владимир Зеленский.

"После эфира звонил (смеется). Поставил пару вопросов, которые его беспокоили в нашем выступлении. Но он не спрашивал о юморе – в сторону его или сторону Богдана. Он спросил, почему нет джингла (Песни "Каждый вечер-вечер наступает вдруг", – ред.). Чисто технические вопросы его интересовали... позвонил Жене (Кошевому), сказал: "А чего там не так, там не так?", рассказал он в интервью Украинской правде.

Он также заявил, что Зеленский является жестким человеком, при этом "достается всем".

"Вы же видели несколько интервью, когда он встал, пошел, Баканову позвонил... Ему очень нравится, когда все происходит так, как он того пожелает", - добавил Пикалов.

Напомним, ранее участники Квартала рассказали о работе без Зеленского.

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Владимир Зеленский квартал95 Александр Пикалов
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