"Из пазла убрали кусочек": кварталовцы рассказали о работе без Зеленского

6 июня 2019, 23:42

Артисты утверждают, что им сложно без лидера.

Квартал 95
Артисты отсутствие Зеленского восприняли по-разному / Пресс-служба Квартал 95

Актеры студии Квартал 95 пожаловались на непростую работу после ухода фронтмена Владимира Зеленского в президенты Украины.

В комментарии РБК-Украина кварталовцы отметили, что 9 мая состоялся первый концерт без Зеленского.

Александр Пикалов признался, что паника была, но уже прошла. А сейчас они просто испытывают тоску по бывшему коллеге.

Степан Казанин, что ему очень не хватает на концертах хриплого голоса Зеленского.

"Такое ощущение, что из пазла убрали один кусочек или вырвали часть какого-то органа… Но мы стараемся справляться", - поделился актер.

Юрий Корявченков оптимистично заявил, что у Квартала 95 сейчас началась новая жизнь и перемены однозначно пойдут на пользу.

"Безусловно, мы и дальше продолжим шутить на все острополитические темы", — говорит Юзик.

Мика Филатов первое время очень переживал из-за ухода коллеги, ему даже казалось, будто отсутствует в организме какой-то орган.

"Юра Крапов спросил: "Это ты из-за Вовы так?". Конечно, все это непривычно", - отметил он.

Филатов добавил, что трудности очень сплотили команду и сейчас популярность шоу значительно возросла.

Квартал 95 принял нового актера – вакантное место занял Владимир Мартынец. Он высказал мнение, что шоу однозначно будет существовать, но немножко переформатируется.

"Есть надежда, что с появлением новых актеров, мы привлечем и новую аудиторию в Вечерний Квартал", — говорит молодой актер.

Напомним, после скандального интервью в АП заявили, что мнение совладельца студии Квартал 95 Бориса Шефира не совпадает с позицией президента Владимира Зеленского.

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