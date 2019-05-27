"Очень злобная, с*ка, власть": 95 квартал обратился к Зеленскому песней

Артисты призвали новоизбранного президента стать для страны "зеленым светом".
Участники студии Квартал 95 посвятили песню своему коллеге, новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
В новом выпуске Вечернего квартала артисты дали напутствие экс-лидеру, и теперь во главе с Евгением Кошевым напомнили, что его ждут непростые лет.
У тебя непростая задача – для страны стать зеленым светом.
Через 5 лет не стать богаче, человеком оставшись при этом.
И пройдя через медные трубы так взлететь, чтобы не упасть.
Потому что, прости за грубость, очень злобная, с*ка, власть.
Они добавили, что у всевышних сил также есть чувство юмора - мол, Зеленский все время шутил президенте и политиках, а теперь сам в их рядах.
Ты, возможно, еще не понял, что с тобою произошло.
И о чем был весь этот номер, где добро побеждает зло.
Но чувство юмора есть у бога, оцени поворот, братан –
Мы шутили про них всю дорогу, а теперь ты реально там.
Комики уверены: достижения Зеленского и его команды смогут оценить уже следующие поколения.
Пусть в учебниках по истории после нас формулируют суть.
Ведь неважно, о чем мы спорили - нам важнее, куда вел путь.
Наши дети когда-нибудь скажут шли туда мы или не туда.
И упаси нас, боже, от лажи перед ними сгореть от стыда.
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