"Слов нет": Зеленский неожиданно появился на съемках Лиги смеха

Владимир Зеленский посетил съемки Лиги смеха

В субботу вечером, 25 мая, президент Владимир Зеленский посетил съемки проекта Лига смеха.

При этом глава государства вышел на сцену и поприветствовал зрителей.

Зеленский вышел на сцену в начале концерта, когда команда исполняла песню и поздоровался с публикой.

"Добрый вечер. Больше слов у меня нет", - сказал он.

Также Зеленский поприветствовал собравшихся на концерте, поцеловал в голову своего коллегу по студии Квартал 95 Евгения Кошевого. После этого Зеленский отправился смотреть концерт в зал вместе с женой Еленой.

Напомним, ранее в Квартале 95 рассказали, кто заменит Зеленского в проектах студии.