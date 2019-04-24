В Квартале 95 рассказали, кто заменит Зеленского в проектах студии

Евгений Кошевой / KP.UA

Шоумен Евгений Кошевой станет новым ведущим Лиги смеха, при этом он является одним из тренеров этого проекта.

"Новым ведущим Лиги смеха станет Евгений Кошевой, который также является одним из тренеров этого проекта. Но поскольку одновременно тренировать и вести программу Евгений не сможет, место тренера в его команде займет другой судья", – сообщили в пресс-службе студии Квартал 95.

Кроме того, в проекте в проекте Вечерний квартал также появятся новые лица.

"Это участники команды Днепр, актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач. Также в новых записях программы примет участие актер Improv Live Show Владимир Шумко. Кроме этого, на постоянной основе в состав актерской труппы Вечернего квартала уже официально вошел Владимир Мартынец (капитан команды Стадион Диброва)", – говорится в сообщении.

В проекте Рассмеши комика в детской версии Владимира Зеленского заменил Юрий Ткач, съемки с его участием уже состоялись, а программа была в эфире. А вот кто займет место Зеленского во взрослой версии, станет известно ближе к съемкам нового 16-го сезона проекта, который запланирован на осень.

Напомним, ранее сообщилось, что в Сети начали торговать автографами Зеленского.