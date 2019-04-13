"Шо тут думать": у Зеленского ответили новым креативом на унылую рекламу Порошенко

У Зеленского потроллили предвыборные борды Порошенко / instagram.com/zelenskiy_official

На официальной странице Команды Зеленского в Facebook опубликован видеоролик, в котором иронически обыгран предвыборный слоган президента Петра Порошенко "Думай!".

Видео записал шоумен, участник Квартала 95 Евгений Кошевой. При этом он предложил пользователям присоединяться к флешмобу #ШоТутДумать, продемонстрировав одну из записей, на которой запечатлен борд Порошенко на фоне гигантских ям на трассе.

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"Я предлагаю всем снимать такие видосы. С таким же текстом, с таким же подтекстом, с таким же смыслом, и можно даже с таким же голосом. Проблемы можете выбирать сами: этом могут быть ямы, мусор, какое-то строительство - что угодно. В соцсети нужно выкладывать эти видео с хэштегом "ШоТутДумать"...", - добавил Кошевой.

Ранее Зеленский заявил, что остро отреагировал на слова Порошенко, поскольку президент чрезмерно его оскорбляет.

Напомним, в Сети оценили перепалку Порошенко и Зеленского на 1+1.

В свою очередь лидер Батькивщины Юлия Тимошенко записала обращение под впечатлением телефонных дебатов между Зеленским и Порошенко.