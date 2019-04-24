Серьезный бизнес: на Olx начали торговать автографами Зеленского

Владимир Зеленский / Reuters

На крупной украинской платформе онлайн-объявлений о купле-продаже-обмене Olx начали торговать автографами Владимира Зеленского – шоумена, телеведущего и продюсера, триуфально, с гигантским отрывом победившего о втором туре президентских выборов 2019.

К примеру, продавец из Днепра желает выручить за автограф Зеленского не менее 500 гривен. Продавец из Харькова хочет получить за автограф Зеленского и его коллеги Юрия Крапова на фирменном бланке Вечернего Квартала 2 тысячи гривен.

Однако больше всего хочет "наварить" продавец из Алексеевки, что на Харьковщине, который выставил на продажу автограф Зеленского за 5,5 тысячи гривен.

Автограф Владимира Зеленского / Olx

Напомним, что, согласно обработанным Центизбиркомом 100% протоколов, Владимир Зеленский с громадным отрывом обошел своего оппонента Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Шоумен получил 73,22% голосов (13 541 528 человек), а Порошенко - 24,45% (4 522 320 человек).