"Будет немного размазня": в Квартале рассказали о съемках без Зеленского

Участники Квартала 95 / kvartal95.com

Для съемок нового шоу студия Квартал 95 уже написала концерт без участия кандидата в президенты Владимира Зеленского.

По словам представителя Квартала и штаба Зеленского Артема Гагарина, съемки без шоумена запланированы уже на 5 мая.

"Уже написан концерт и съемки 5 мая без Зеленского. Жизнь продолжается. Если 95 квартал остановится, то кто будет шутить над Зеленским? Но мне кажется, что он сделает все, чтобы не дать нам ни одного повода для таких шуток", - сообщил Гагарин Новому времени.

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В свою очередь актер Квартала 95 Александр Пикалов подчеркнул, что, в случае избрания Зеленского президентом, формат шоу будет изменен, а он намерен играть на сцене нового президента.

По его словам, в шоу будут принимать участие новые актеры: "Вы будете удивлены, кого мы приютили".

Он рассказал, что концепция шоу будет изменена, передает ТһеБабель.

"Сейчас будет размазня немного", - говорит Пикалов.

Он также ответил на вопрос, кто в Квартале будет играть президента: "Думаю, я. Только надо немного похудеть".

Напомним, ранее экс-"кварталовец" Денис Манжосов рассказал, почему уехал с запланированной пресс-конференции.