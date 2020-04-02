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Звезды и ведущие Сніданку з 1+1 присоединились к флешмобу в честь медиков

2 апреля 2020, 15:07

В прямом эфире утреннего шоу Сніданок з 1+1" украинские звезды присоединились к мировому флешмобу в поддержку медиков.

Сніданок з 1+1
Сніданок з 1+1 / 1+1

В эфире Сніданку з 1+1 стартовал всеукраинский телевизионный флешмоб в поддержку медиков, которые борются с коронавирусом. Начиная с 1 апреля, ежедневно в 8.35 в студии утреннего шоу ведущие и гости вместе с тысячами зрителей аплодисментами будут благодарить всех врачей за отчаянную борьбу с мировой пандемией.

Впервые к поддержке флешмоба присоединились звездные гости утренней студии - известный украинский шоумен и продюсер, тренер юбилейного сезона Голос країни-1 Потап, а также певец Позитив. В прямом эфире звезды вместе с ведущими Русланом Сеничкиным и Людмилой Барбир, а также всей съемочной командой Сніданку з 1+1 начали аплодировать.

"Поблагодарим медиков за труд, профессионализм и то, что они ежедневно готовы спасать каждого из нас. Эти смелые люди являются гарантами того, что у нас все будет хорошо, и мы преодолеем коронавирус", - сказала Людмила Барбир и призвала всех зрителей присоединиться аплодисментами к флешмобу.

Отметим, флешмоб #ClapForOurCares, что можно перевести как "аплодисменты для тех, кто о нас заботится", сегодня активно распространяется всем миром. Люди из разных стран активно хлопают в ладоши тем, кто помогает пациентам, пострадавшим от коронавируса.

Сніданок з 1+1" в течение карантина поддерживает всех украинцев и рассказывает, как уберечь свое здоровье от опасной болезни. Ведущие утреннего шоу Людмила Барбир, Руслан Сеничкин, Егор Гордеев и Неля Шовкопляс снялись в серии социальных роликов с призывом быть ответственными и позаботиться о близких в чрезвычайных условиях распространения эпидемии коронавируса.

Сніданок з 1+1 присоединился к мировому флешмобу в честь медиков смотреть онлайн видео:

Ранее Настя Каменских записала песню Карантин на 5 языках, в поддержку инициативе #сидивдома.

До этого Mozgi записали песню про коронавирус в Украине.

Напомним, Потап записал клип Карантин, в котором высказал свою точку зрения из-за эпидемии коронавируса в Украине.

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