Днепр под замком: город закрывают на въезд для чужаков

Днепр закрывают на въезд для чужаков / УНИАН

Власти Днепра приняли решение закрыть город на замок на период карантина в Украине из-за уханьской заразы.

По информации, 7 апреля спецкомиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняла решение о запрете на въезд в Днепр транзитного транспорта и транспорта, который прибывает из других регионов Украины.

"Исключение только для тех транспортных средств, которые привлекаются к мерам по жизнеобеспечению населения, например, доставка продовольственных товаров. Ограничения вступают в силу 8 апреля и будут действовать до конца общегосударственного карантина, введенного правительством по всей Украине", - сказано в сообщении горсовета.

Также стало известно, что въезд автомобилей будет контролировать патрульная полиция, Национальная гвардия и работники ГСЧС. Они будут проверять все транспортные средства, а также измерять температуру тела у тех, кто въезжает в город.

Сообщается, что людей с повышенной температурой могут госпитализировать.

Читайте такжеОпасным коронавирусом заболеют 30 миллионов украинцев - инфекционистНапомним, ранее в Сети появилось видео, как коммунальные службы Днепра готовят сотни могил для будущих жертв эпидемии коронавируса Covid-19.

По информации, 600 ям выкопали на 12 кладбищах города.

По словам коммунальщиков, инициативу они переняли у ритуальных служб Италии и Испании, которые поделились опытом и жаловались, что из-за высокой смертности возникли трудности с погребением умерших.