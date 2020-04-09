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На Киевщине анонсировали максимальное ограничение движения: названы даты

9 апреля 2020, 15:47

В Киевской области из-за коронавируса скоро может заработать новый специальный режим.

В Киевской области скоро могут максимально ограничить движение – Коронавирус в Киеве сегодня
На Киевщине скоро могут максимально ограничить движение / УНИАН

В Киевской области в субботу и воскресенье, 11-12 апреля, из-за убийственного коронавируса, скорее всего, максимально ограничат движение.

На Киевщине могут ввести режим максимального ограничения передвижения, рассказал на онлайн-брифинге и.о. главы Киевской областной госадминистрации Василий Володин.

По словам чиновника, очевидно, что в ближайшее время придется усиливать ограничительные меры, введенные из-за вируса.

"В субботу и воскресенье в области, скорее всего, будет введен режим максимального ограничения передвижения", – предупредил глава ОГА.

Напомним, в Украине из-за коронавируса ввели карантин, а позже заработал режим чрезвычайной ситуации.

Коронавирус в Украине по состоянию на утро 9 апреля нашли у 1 тысячи 892 человек, 57 заболевших скончались, а 45 пациентов – выздоровели. За сутки количество людей, подхвативших коронавирус, возросло на 224 человека.

Всего в Киевской области коронавирус нашли у 130 человек, а в Киеве – у 300.

новости Киева движение Василий Володин
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