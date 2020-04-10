УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Где найти подработку на карантине

10 апреля 2020, 07:59

Сейчас востребованы удаленные вакансии, отмечают эксперты.

Удаленная работа
За период карантина вырос спрос на фрилансеров / Forbes.ru

В период карантина из-за коронавируса Ковид-19 украинцы все чаще стали искать себе подработку, а работодатели стараются максимально сэкономить. Об этом в комментарии Главреду рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Если говорить о подработках, то я не могу сказать, что есть серьезный демпинг по заработной плате. Конечно, есть работодатели, которые хотят сэкономить и потому думают, что, возможно, найдутся люди, которые согласятся на уменьшенную заработную плату, исходя из своего тяжелого материального положения. В принципе, есть варианты, когда у людей настолько плохо с деньгами, что они могут согласиться на такие вакансии. Плюс, в период карантина возникают ситуации, когда вместо помесячной оплаты или фиксированного оклада работодатель, который еще не знает объем занятости нового сотрудника, выплачивает оплату посменно или почасово. Такие схемы срабатывают, в основном, с людьми, которые считают, что эта работа сейчас спасет их от голода", - говорит Пашкина.

Читайте такжеКаждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантинаПо ее словам, эти варианты не работают на долгую перспективу, так как и работодатель, и соискатель понимают, что в случае улучшения ситуации они могут распрощаться. "Например, такой сотрудник может уйти в разгар проекта, найдя выгодную для себя работу, поскольку понимает, что работодатель просто использовал его труд задешево", - уточнила Пашкина, отметив, что сейчас среди работодателей есть случаи, когда в период карантина предприятия, которые работают сейчас с удвоенной нагрузкой, предлагают "взять в аренду" людей у тех предприятиям, которые сейчас работают не с полной нагрузкой и вынуждены оформлять простой или отправлять персонал в отпуска.

Также, по словам Пашкиной, сейчас востребованы удаленные вакансии. "Количество откликов на них существенно выросло. При этом, несмотря на повышение спроса, существенного проседания в зарплатах нет. Удаленная работа есть как для профессионалов с опытом работы (например, программисты, переводчики, преподаватели, рекрутеры), так и для людей без опыта, которые могут консультировать и продавать товары по телефону", - рассказала эксперт.

Что касается оффлайн-вакансий для кандидатов без опыта работы (кассиры, операторы АЗС, продавцы-консультанты), то на них, по словам Пашкиной, работодатели готовы брать людей и обучать.

"В сфере торговли сейчас – более 5 тысяч вакансий, ориентированных на специалистов с опытом и без, но готовых обучаться. Причем если речь идет о крупных продуктовых сетях, то работодатели, для удобства соискателей указывают даже район расположения магазина, куда требуется человек", - объяснила Главреду Татьяна Пашкина. 

Читайте такжеКарантин в Украине: кто из пенсионеров может нарушить запрет и ходить на работуПри этом, в связи с тем, что на предприятиях не знают точной даты окончания карантина, на данный момент упал спрос на вакансии в сфере услуг – менее востребованы вакансии в салонах красоты, отелях и гостиницах, турагентствах. Тем не менее, есть возможность подработки на простых работах, чтобы избежать финансовых проблем до окончания карантина.

Напомним, карантин в Украине спровоцировал массовое увольнение медиков.

карантин коронавирус работа Татьяна Пашкина подработка
Сейчас вы просматриваете новость «Где найти подработку на карантине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

08:02
Как организовать аджарское застолье на карантине новости компании
08:01
Акушерка 2020 - дата выхода, актеры и сюжет Видео
07:59
Где найти подработку на карантине
07:45
Как коронавирус передается в магазине: ученые на видео показали, в чем опасность Видео
07:30
Приметы на Вербное воскресенье 2020 на вербу и что можно делать Видео
07:14
Новое продление карантина: инфекционист сказал, сколько еще украинцам придется сидеть дома
07:08
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 10 апреля
06:55
Порошенко лучше сядет, чем распрощается с деньгами мнение
06:40
Астролог сказал, когда и почему Зеленскому грозит потеря поста
06:22
"Дыра на десятки миллиардов": эксперт объяснил, чем грозит экономике продление карантина
05:54
В моду вернулось эффектное окрашивание волос в стиле 90-х: фото Фото
05:16
День брата и сестры 2020 – милые поздравления в прозе, стихи и открытки
04:43
Стильный маникюр дома – в моде ногти цвета сирени и лимонный маникюр: фото Фото
04:30
Эксперты назвали лучшую секс-позу для зачатия ребенка
04:10
Коронавирус в Украине: эксперт предупредил о мощной второй волне Видео
04:01
Названы самые полезные консервы
02:52
Что делать, чтобы деньги водились и что нельзя хранить в кошельке Видео
02:32
Надежда Бабкина находится в инфекционном боксе - подробности
02:30
Вторжение с тыла: эксперты рассказали, почему мужчин тянет к анальному сексу
02:01
Голая Мишаня Мишина без трусиков засветила сочную грудь и упругую попку
01:15
Побочка вплоть до слепоты: Швеция отказалась от лекарства, которым лечат коронавирус в Украине
00:44
"Большинство из нас переболеет": эпидемиолог сделал прогноз по распространению Covid-19 в Украине Видео
00:19
10 апреля – какой сегодня праздник – День брата и сестры 2020 Видео
09 апреля, четверг
23:58
Ученые подсчитали, сколько людей в Украине может умереть от коронавируса Видео
23:36
Закрывают даже продуктовые магазины: в Черновицкой области вводят жесткий карантин Видео
23:35
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных COVID-19 на 9 апреля почти достигло психологической отметки
23:25
В моде импозантная женская стрижка блант боб, которая молодит - фото Фото
23:09
Крупная вспышка Covid-19 под Днепром: полиция обыскала библейскую школу Видео
22:55
Омбудсмен рассказала, как Россия издевается над украинскими политзаключенными
22:31
МВФ прогнозирует после эпидемии самый масштабный кризис в истории
22:20
В Боярке вспыхнул масштабный пожар: люди сидят без света и воды Видео
22:05
"Куколка"-порноактриса засветила сочные прелести на сексуальных фото Фото
21:59
Уникальная каша: диетолог объяснила, чем полезна полба Видео
21:45
"Смерть оккупантам": в Болгарии повредили легендарный памятник советскому Алеше
21:40
Легкая форма коронавируса: названы пять главных симптомов
21:26
Страшные сказки Город Ангелов 2020 - дата выхода, актеры и трейлер Видео
21:09
Шмыгаль пояснил, как будут послаблять карантин после эпидемии Видео
21:07
"Запретить не можем": копы назвали условие проведения служб на Пасху
20:35
Гороскоп всех знаков Зодиака на завтра: пагубная болтовня и карьерная победа Видео
20:30
У каждого своя ложь 6 серия смотреть онлайн 09-04-2020 Видео
20:18
Эксперт ошарашил правдой о покупке аппаратов ИВЛ во время пандемии
20:10
Под Житомиром поджигатели сухой травы спалили сельсовет
20:08
Бойтесь ходячих мертвецов 6 сезон - дата выхода и актеры Видео
19:51
Пандемия коронавируса: Комаровский сказал, что лучше не носить Видео
19:31
Цены на нефть резко подскочили: Россия и Саудовская Аравия договорились о добыче
19:30
Новшества от Новой почты: что изменится при получении посылок
19:00
Мода 2020 после карантина – одежда цвета шафрана, семги и океана: фото Фото
18:51
"Сепар, в*тник, малорос": Усик выдал правду об общении с друзьями из России Видео
18:39
Мир любой ценой: жители Донбасса хотят переговоров с "ДНР" и "ЛНР" Видео
18:33
В супермаркетах Киева упадут цены на товары первой необходимости
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять