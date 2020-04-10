Где найти подработку на карантине

За период карантина вырос спрос на фрилансеров / Forbes.ru

В период карантина из-за коронавируса Ковид-19 украинцы все чаще стали искать себе подработку, а работодатели стараются максимально сэкономить. Об этом в комментарии Главреду рассказала HR-эксперт Татьяна Пашкина.

"Если говорить о подработках, то я не могу сказать, что есть серьезный демпинг по заработной плате. Конечно, есть работодатели, которые хотят сэкономить и потому думают, что, возможно, найдутся люди, которые согласятся на уменьшенную заработную плату, исходя из своего тяжелого материального положения. В принципе, есть варианты, когда у людей настолько плохо с деньгами, что они могут согласиться на такие вакансии. Плюс, в период карантина возникают ситуации, когда вместо помесячной оплаты или фиксированного оклада работодатель, который еще не знает объем занятости нового сотрудника, выплачивает оплату посменно или почасово. Такие схемы срабатывают, в основном, с людьми, которые считают, что эта работа сейчас спасет их от голода", - говорит Пашкина.

Читайте такжеКаждый пятый малый бизнес может закрыться из-за карантинаПо ее словам, эти варианты не работают на долгую перспективу, так как и работодатель, и соискатель понимают, что в случае улучшения ситуации они могут распрощаться. "Например, такой сотрудник может уйти в разгар проекта, найдя выгодную для себя работу, поскольку понимает, что работодатель просто использовал его труд задешево", - уточнила Пашкина, отметив, что сейчас среди работодателей есть случаи, когда в период карантина предприятия, которые работают сейчас с удвоенной нагрузкой, предлагают "взять в аренду" людей у тех предприятиям, которые сейчас работают не с полной нагрузкой и вынуждены оформлять простой или отправлять персонал в отпуска.

Также, по словам Пашкиной, сейчас востребованы удаленные вакансии. "Количество откликов на них существенно выросло. При этом, несмотря на повышение спроса, существенного проседания в зарплатах нет. Удаленная работа есть как для профессионалов с опытом работы (например, программисты, переводчики, преподаватели, рекрутеры), так и для людей без опыта, которые могут консультировать и продавать товары по телефону", - рассказала эксперт.

Что касается оффлайн-вакансий для кандидатов без опыта работы (кассиры, операторы АЗС, продавцы-консультанты), то на них, по словам Пашкиной, работодатели готовы брать людей и обучать.

"В сфере торговли сейчас – более 5 тысяч вакансий, ориентированных на специалистов с опытом и без, но готовых обучаться. Причем если речь идет о крупных продуктовых сетях, то работодатели, для удобства соискателей указывают даже район расположения магазина, куда требуется человек", - объяснила Главреду Татьяна Пашкина.

Читайте такжеКарантин в Украине: кто из пенсионеров может нарушить запрет и ходить на работуПри этом, в связи с тем, что на предприятиях не знают точной даты окончания карантина, на данный момент упал спрос на вакансии в сфере услуг – менее востребованы вакансии в салонах красоты, отелях и гостиницах, турагентствах. Тем не менее, есть возможность подработки на простых работах, чтобы избежать финансовых проблем до окончания карантина.

Напомним, карантин в Украине спровоцировал массовое увольнение медиков.