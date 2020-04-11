Вынужденно обедневшие: кто из чиновников лишится высоких зарплат

Зеленский призвал чиновников затягивать пояса / кадр из видео

Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении сообщил, что с апреля, независимо от ранга и должности, зарплата госслужащих не будет превышать 47 тысяч гривен.

"Это касается всех – судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦВК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов Наблюдательных советов – миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - заявил президент.

Если верить Зеленскому, больше всех уменьшение зарплат чиновникам ударит по карману самого высокооплачиваемого чиновника страны – главы НАК Нафтогаза Андрея Коболева. Напомним, ранее в СМИ озвучивалась информация о том, что его зарплата составляла около 2,1 миллионов гривен в месяц, однако в марте Нафтогаз продлил с ним контракт, но вдвое уменьшил его оклад и отменил выплату премий.

Читайте также"Затянуть пояса": Зеленский пригрозил госслужащим снижением зарплатКомпанию "вынужденно обедневших" Коболеву может составить глава Укрпочты Игорь Смелянский, чья высокая зарплата в 1,5 миллиона гривен будоражила умы населения, а также глава госпредприятия "Антонов" Александра Донца, который, согласно данным его декларации получал около 1,2 миллионов гривен в месяц.

Затянуть пояса придется и владельцу элитной недвижимости, экс-нардепу и члену Набсовета Укрзализныци Сергею Лещенко, чья зарплата достигает около 588 тысяч гривен. Та же участь постигнет и его экс-коллегу по парламенту, заместителя гендиректора госконцерна Укрборонпром Мустафе Найему, который получал зарплату в около 310 тысяч гривен. К слову, Найему, возможно, придется вернуться к его привычному окладу, который, по его личному заявлению, составлял 43 тысячи гривен.

Напомним, что ранее в Кабмине приняли решение отказаться от выплат высоких премий для членов правительства до конца года.