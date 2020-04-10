"Затянуть пояса": Зеленский пригрозил госслужащим снижением зарплат

Зеленский пообещал массовое сокращение зарплат чиновникам / кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в период пандемии коронавируса, записал свое очередное обращение к украинцам.

В видеоролике гарант раскритиковал высокие зарплаты чиновников и судей и других политиков, а также заверил, что с апреля все изменится - выплаты не будут превышать 47 тысяч гривен.

"Государственным служащим придется затянуть пояса. Уже с апреля, независимо от ранга и должности их заплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех – судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦВК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов Наблюдательных советов – миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое. Все эти решения являются важными и доказывают философию нового правительства – это правительство для людей", - сообщил гарант.

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Как отметил президент, такие изменения в госбюджет будут вынесены на рассмотрение на внеочередном заседании Верховной рады в понедельник, 13 апреля.

Также Зеленский не уточнил, на какое время будут внесены эти изменения - на время карантина, или на всегда.

Ранее Главред писал, что секретаря Соломенской администрации Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета Укрзализныци с зарплатой около 160 тысяч гривен за месяц. Соответствующий указ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Также напомним, сотрудницу ведомства Александру Клитину обвинили в том, что она получила свою должность в министерстве через постель. После чего министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уволить своего заместителя.