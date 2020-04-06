"Назначили членом": 24-летняя секретарша стала топ-менеджером Укрзализныци со 160 тысяч зарплаты

24-летняя Валерия получает 160 тысяч гривен зарплаты / Фото: Facebook/Я поддерживаю НАБУ

Секретаря Соломенской администрации Валерию Шкаброву назначили членом наблюдательного совета Укрзализныци с зарплатой около 160 тысяч гривен за месяц.

Соответствующий указ подписал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Об этом сообщили в Facebook сразу несколько блогеров.

"Знакомьтесь, это Валерия Шкаброва (в девичестве Мельничук), ей 24 года. Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает. В начале марта Владислав Криклий назначил Валерию членом наблюдательного совета государственного железнодорожного предприятия. К слову, зарплата члена наблюдательного совета на этом предприятии достигает 160 000 гривен в месяц", - сказано в сообщении в паблике Я поддерживаю НАБУ.

Уточняется, что перспективную сотрудницу назначено одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. При этом в министерстве не комментируют, был ли конкурс на данную должность и соответствует ли образование и опыт Шкабровой ее стремительному карьерному росту.

В комментариях пользователи предположили, как 24-летней девушке удалось получить высокооплачиваемую должность.

"Хороший рот...почему бы нет?", "Назначили членом" – конец цитаты", "Да, с таким ртом и оттопыренными ушами можно поработать, расценки какие", "Вот и пристроили "девочку красивую", "За особый талант", "Наблюдать будет за туалетами и обписанными матрасами вонючими", "404 страна", "Чья-то любовница", "Это дно", - написади пользователи в комментариях.

Напомним, это не первый подобный скандал с участием главы Мининфраструктуры Криклия. Ранее сотрудницу ведомства Александру Клитину обвинили в том, что она получила свою должность в министерстве через постель.

После чего министр инфраструктуры Владислав Криклий пообещал уволить своего заместителя.

В свою очередь, девушка обвинила своих недоброжелателей в черном пиаре.