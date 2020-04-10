Гончарук без маски на прогулке пытался вырвать камеру у активистов

Гончарук не хочет говорить о дефолте на набережной и без маски / УНИАН

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук по время эпидемии коронавируса гулял без маски в компании главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, у которого также отсутствовали средства индивидуальной защиты.

Видео прогулки политиков появилось на Youtube-канале Правового контроля. Активисты пытались задать бывшему премьеру несколько вопросов.

В ролике видно, что Гончарук не хотел попадать в объектив телекамеры во время прогулки, поэтому попытался вырвать камеру у активиста. Экс-премьеру задавали вопросы, в частности, о дефолте.

Активист поинтересовался, почему Гончарук и Шабунин гуляют по набережной без масок, поскольку это является нарушением закона. Экс-премьер сразу надел маску, а глава Центра противодействия коррупции ускорил шаг.

Гончарук попытался вырвать камеру у активиста, когда тот начал задавать бывшему премьеру вопросы о дефолте. Экс-глава правительства так и не ответил на вопросы и бысто ушел со своим спутником по пустой столичной набережной.

Напомним, в Киеве неизвестные в медицинских масках и перчатках атаковали представителей ОП-ЗЖ после того, как они начали бесплатную раздачу медицинских масок возле одного магазинов.

Как ранее сообщалось, патрульные повалили на землю и повязали владельца ларька за продажу кофе во время карантина.