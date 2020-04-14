"Угрозы нет": Зеленский прояснил ситуацию с пожарами в Чернобыле и эпидемией

Зеленский успокоил украинцев, что все сложности в стране власть держит под контролем / УНИАН

Президент Владимир Зеленский в очередном обращении заявил, что в ГСЧС контролируют ситуацию с масштабными пожарами в Чернобыльской зоне отчуждения и заверяют, что угрозы для ядерных отходов огонь не представляет.

"Вчера преодолели шесть очагов огня. Угрозы для атомной электростанции, хранилища отработанного топлива и других критических объектов нет. Открытый огонь в зоне отчуждения пока не наблюдается. Уже задержаны лица, которые спровоцировали возникновение пожара, понесут строгую ответственность", - сказал Зеленский в ролике, который опубликован на официальном канале в Telegram.

По словам Зеленского, власть эффективно контролирует и ситуацию с распространением коронавируса. В Украину в ближайшие дни прибудут самолеты с помощью от других стран, которые привезут средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Президент пообещал, что работа в этом направлении будет продолжена.

"Анализируя статистику заболевших в Украине в последние дни, можно отметить определенную стабилизацию. Резкого скачка не произошло - благодаря сознания граждан, придерживающихся самоизоляции. И это следует продолжать. Должны четко осознать: расслабляться рано. Расслабляться опасно", - подчеркнул он.

Зеленский попросил украинцев для стабилизации эпидемиологической ситуации провести праздничные пасхальные дни дома.

Напомним, огонь в Чернобыльской зоне отчуждения вплотную подобрался к хранилищам с радиоактивными отходами, остались считанные километры.

Как ранее сообщалось, спасатели продолжают ликвидацию лесного пожара, при этом они уточнили, что радиационный фон не превышен.

Ранее NASA опубликовала на своем официальном сайте фотографии Чернобыльской зоны из космоса.