Ракетный удар по России: в Госдуме ответили на угрозы Украины

Испытания украинской РСЗО Ольха / rnbo.gov.ua

Депутат Госдумы РФ от аннексированного Севастополя Дмитрий Белик заявил о необходимости налаживания диалога между Украиной и Россией.

Таким образом он прокомментировал заявление директора Павлоградского химического завода Леонид Шимана, который говоря о модернизации ракеты Ольха-М, заявил о возможности нанесения удара по территории РФ.

"В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, государства оказывают помощь друг другу, украинские элиты продолжают грезить "войной" с Россией. А директор Павлоградского химзавода заявляет, что украинское "чудо-оружие" может стать серьёзной угрозой для России. Эта тема уже давно устарела, пора переходить к налаживанию диалога между странами", - подчеркнул Белик в комментарии rt.com.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что разрабатываемая Украиной сверхзвуковая противокорабельная ракета Молния может создать угрозу Черноморскому флоту России.