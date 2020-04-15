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Нефедов обогатился за счет космических надбавок к зарплате, опубликован документ

15 апреля 2020, 11:54

Выплаты Максиму Нефедову осуществлялись за счет экономии на сотрудниках ГТС.

Нефедов
Максим Нефедов / УНИАН

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов вместе с тремя своими заместителями получал надбавку в размере 300% оклада за интенсивность труда и еще по 300% оклада за "выполнение особо важной работы".

Такое разрешение дало Министерство финансов Украины в ответ на обращение самого же Нефедова, говорится в ответе Минфина на запрос Українських Новин.

Нефедов в своем письме ходатайствовал о начислении двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику.

Обратим внимание, что Минфин согласовал эти начисления, уточнив, что выплаты должны осуществляться за счет "экономии фонда оплаты труда" сотрудников Государственной таможенной службы.

  • Максим Нефедов получил надбавку в 600% оклада ukranews.com
  • Максим Нефедов получил надбавку в 600% оклада ukranews.com
  • Максим Нефедов получил надбавку в 600% оклада ukranews.com

На космические надбавки к зарплате топ-чиновникам Гостаможенной службы отреагировали в Слуге народа.

Народный депутат Украины Максим Бужанский иронически написал в своем Телеграм-канале: "Задумчиво посмотрев в январе на полный развал таможни, Нефедов обратился в Минфин с просьбой дорисовать ему и его банде по 600% к окладу. А ведь и верно, он же мог нас и в минус загнать, не то что не до собрать, прикинули в минфине, и обратились к Гончаруку. Ну, Нефедов даже красивее Шабунина, вынужден был признать Гончарук, и выплаты были утверждены. Больше конкурсных отборов, набсоветов и наборов во власть по объявлениям, так победим".

Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский заявил о том, что Максим Нефедов якобы уходит по собственному желанию. "Дегомосексуализация правительства продолжается. Нефедов написал заявление по собственному желанию", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. В ответ в Государственной таможенной службе Украины опровергли сообщение о том, что Максим Нефедов якобы написал заявление об увольнении.

Максим Нефедов премии зарплата надбавка
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