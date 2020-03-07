Увольнение Нефедова: в Таможенной службе ответили на слухи об отставке

Максим Нефедов / УНИАН

В Государственной таможенной службе Украины отреагировали на сообщение о том, что Максим Нефедов якобы написал заявление об увольнении.

Как пишет портал Delo.ua со ссылкой на сообщение пресс-службы Таможенной службы, информация об отставке Нефедова не соответствует действительности.

"В пресс-службе Государственной таможенной службы Украины корреспонденту Delo.ua опровергли информацию об отставке Нефьодова", - подчеркивается в сообщении.

/ delo.ua

Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский заявил о том, что Максим Нефедов якобы уходит по собственному желанию. "Дегомосексуализация правительства продолжается. Нефедов написал заявление по собственному желанию.", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Как известно сам Нефедов заявлял о том, что не намерен держаться за свой высокий и пост и готов его при первой необходимости покинуть, если новый Кабмин не поддержит его реформы в отрасли.