"Стукачи и доносы": в ВСУ вспыхнул скандал из-за цензуры

В ВСУ вспыхнул скандал

Командирам воинских частей ВСУ поступило требование относительно контроля страниц военнослужащих в социальных сетях.

Соответствующий документ за подписью замкомандующего Сил логистики ВСУ В.Стецюка опубликовал ветеран АТО Александр Грамарчук (Гром).

"Требую организовать ежедневный мониторинг соцсетей, страниц Facebook, Instagram подчиненного личного состава. В случае выявления негативных сообщений, комментариев, фото и видео, которые дискредитируют ВСУ, немедленно докладывать для получения дальнейших рекомендаций по реагированию на негативные проявления", – говорится в опубликованном документе.

По мнению Грамарчука, распоряжение Минобороны вводит цензуру в ВСУ.

"1937 год. НКВД, комиссары, "стукачи". А, нет... Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы, потому что донос на вас может написать как "замполит", так и сосед по кровати, которого тот же "замполит" назначил ответственным за "мониторинг", – считает Гром.

/ Фейсбук А.Грамарчука

Напомним, ранее сообщалось о том, что командир одного из подразделений, выполняющего боевую задачу на Донбассе рассердился из-за того, что боец нарушил воинскую дисциплину. Офицер решил "повоспитывать" нарушителя и забил его до смерти прямо перед строем бойцов.