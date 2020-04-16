Перенос ВНО из-за карантина: названы неожиданные сроки

В Украине перенесли ВНО / @zno.ukr.center

Внешнее независимое оценивание в этом году состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Мы работаем по этому вопросу с Министерством образования. Насколько мне известно, в связи с ограничительными мерами в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения", - сказал он во время онлайн-брифинга.

По его словам, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.

"Если же сроки ограничений будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию ВНО", - отметил Кличко.

Читайте такжеВ Украине перенесли ВНО и вступительные экзамены 2020: названы даты

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний было перенесено на 4 и 11 апреля.