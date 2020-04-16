Перенос ВНО из-за карантина: названы неожиданные сроки

В Украине подготовили два сценария проведения ВНО.
Внешнее независимое оценивание в этом году состоится в любом случае, но сроки его проведения зависят от того, когда будут сняты ограничительные меры, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Мы работаем по этому вопросу с Министерством образования. Насколько мне известно, в связи с ограничительными мерами в Украине подготовили два сценария проведения внешнего независимого оценивания. Хочу заверить, что ВНО состоится в любом случае, однако сроки его проведения зависят от того, когда закончатся ограничения", - сказал он во время онлайн-брифинга.
По его словам, если ограничения отменят в начале июня, то ВНО можно будет провести уже в июне, основную сессию - с 25 июня.
"Если же сроки ограничений будут продлены и будет возможность начать пробное ВНО в августе, то с 25 августа проведут основную сессию ВНО", - отметил Кличко.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Украине проведение пробного внешнего независимого оценивания знаний было перенесено на 4 и 11 апреля.