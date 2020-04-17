Адовые условия: замеры температуры на въездах в Киев снова вызвали дикие пробки

Пробки,Киев / УНИАН

Утром в пятницу, 17 апреля, почти на всех въездах в Киев образовались километровые пробки.

Как свидетельствуют данные картографического сервиса Google Maps, огромные заторы наблюдаются на Житомирской трассе в сторону Киева, со стороны Вышгорода, Броваров, а также на Житомирской и Одесской трассах.

Свободна дорога на данный момент лишь со стороны Борисполя.

Пробки образовались, потому что работают блокпосты полиции и врачей - ради измерения температуры (в условиях карантина по причине китайского коронавируса).

Напомним, проверять температуру медики и полиция начали у въезжающих пассажиров и водителей на въездах в Киев в четверг, 16 апреля. Такая мера немедленно привела к тому, что на дорогах начались гигантские заторы.

Если проверка медиков покажет, что температура тела стала выше 37,5 градусов, то на место немедленно вызовут бригаду для тестирования на Covid-19. После этого пассажиров, у которых повышена температура, отправляют на самоизоляцию.