Кличко рассказал, когда со въездов в Киев уберут "температурные" блокпосты

Виталий Кличко / КГГА

Блокпосты на въездах в Киев, на которых (по причине пандемии китайского коронавируса) всем водителям и пассажирам измеряют температуру, будут работать вплоть до вечера ближайшего воскресенья, 19 апреля 2020 года.

Соответствующую информацию в рамках онлайн-брифинга в пятницу, 17 апреля, озвучил киевский градоначальник Виталий Кличко.

"Со вчера мы усилили контроль на въездах в столицу. Водителям и пассажирам транспорта измеряют температуру. Авто, которые едут в город, в которых больше трех людей, проверяют медики и правоохранители. Такие ограничительные меры будут действовать до 22:00 воскресенья, 19 апреля", - рассказал он.

Напомним, проверять температуру медики и полиция начали у въезжающих пассажиров и водителей на въездах в Киев в четверг, 16 апреля. Такая мера немедленно привела к тому, что на дорогах начались гигантские заторы. Они повторились и утром следующего дня, 17 апреля.

Как сообщают киевские власти, если проверка медиков покажет, что температура тела стала выше 37,5 градусов, то на место немедленно вызовут бригаду для тестирования на Covid-19. После этого пассажиров, у которых повышена температура, отправляют на самоизоляцию.



