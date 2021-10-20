11-летний мальчик внезапно впал кому на Львовщине: в чем причина

В больнице мальчик уже 3 дня / УНИАН

На Львовщине 11-летний мальчик упал в мозговую кому. Его 17 октября вертолетом транспортировали во Львовскую детскую городскую больницу.

По состоянию на 20 октября ребенок вышел из комы, однако до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил главный врач Львовской детской городской больницы Дмитрий Квит, пишет "Суспільне".

"Клинический диагноз пока — это вирусный энцефалит. Мы взяли все посевы на вирус, пока результатов нет", — сообщил медик.

Читайте также7-летняя девочка впала в кому после ДТП на Одесчине: за рулем был 15-летний сын полицейскойПо его словам, энцефалит развивается как осложнение после вирусной инфекции. Появляются неврологические расстройства: ребенок теряет сознание, возникают судороги и высокая температура. Дмитрий Квит отмечает, что в их больницу ежегодно госпитализируют 10-12 детей с этим заболеванием.

Вирусный энцефалит

Вирусный энцефалит – общее название воспалений головного мозга, причины которого имеют инфекционное, иногда инфекционно-аллергическое и реже аллергическое происхождение. Если в воспалительный процесс вовлечен спинной мозг, то возникает энцефаломиелит, а если вовлечены мозговые оболочки – менингоэнцефалит.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области 12-летнему мальчику внезапно стало плохо во время физической нагрузки в детском лагере. В состоянии глубокой комы Тимофея Дегальцева госпитализировали. Позже стало известно, что мальчик умер.