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2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - плохо - опрос

26 мая 2022, 13:23

В Украине кардинально изменились взгляды тех, кто имел хорошее отношение к России.

2% украинцев до сих пор хорошо относятся к России, а 92% - ненавидят / УНИАН

С начала полномасштабного вторжения России в Украину резко ухудшилось отношение украинцев к стране-агрессору.

Сейчас 92% опрошенных относятся в РФ плохо и только 2% – хорошо, говорится в опросе Киевского международного института социологии, проведенного 13-18 мая.

"Сейчас только 2% граждан хорошо относятся к России, в то время как 92% – плохо, Впрочем, важно понимать, что 2% – это около 500 000 человек, то есть достаточно существенное количество в абсолютном измерении все равно сохраняет, несмотря на очевидные факты, положительное отношение к агрессору", - говорится в сообщении.

Согласно отчету социологов, среди респондентов, которые в начале февраля имели плохое отношение к России, 97% продолжают его иметь, а 3% сейчас выбрали вариант "тяжело сказать".

kiis.com.ua

В то же время кардинально изменились взгляды тех, кто имел хорошее отношение к России, и тех, кто имел неопределенное отношение к ней. В частности, 80% тех, кто раньше хорошо относился к России, теперь плохо относятся к ней.

Меньше, чем каждый десятый сохранил положительное отношение к России, хотя еще 12% решили сейчас ответить "не определились".

Среди тех, кто имел неопределенное отношение к России, 97% сейчас уже плохо к ней относятся.

kiis.com.ua

По данным социологов, во всех регионах Украины абсолютное большинство жителей плохо относятся к России, в частности, на Юге 90% плохо относятся, на Востоке – 85% (в то время как в начале февраля соответственно 45% и 53% хорошо относились к России).

Относительно больше других продолжают хорошо относиться к России на Востоке – 4%.

Напомним, что среди граждан Украины, которые в начале российской агрессии выехали из Украины в связи с военными действиями и сейчас возвращаются в страну, преобладают женщины. 94% опрошенных верят в то, что Украина победит в этой войне, и ни один из опрошенных не дал отрицательного ответа (6% — затрудняются с ответом).

Как сообщал Главред, результаты исследования, проведенного Институтом когнитивного моделирования вместе с Центром Социальный мониторинг и агентством Первая рейтинговая система, свидетельствуют, что большинство украинцев - 78% - верят в победу Украины в войне с Россией.

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