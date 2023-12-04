2024 год станет годом сдвигов на фронте: Снегирев - о поражении РФ

Сдвиги, которые анонсировал эксперт, ускорят деоккупацию украинских земель.

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2024 год станет годом сдвигов на фронте / Коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, Главред

В 2024 году могут произойти определенные сдвиги на фронте. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Он считает, что можно рассчитывать даже на военное поражение РФ. В то же время Снегирев добавил, что не стоит верить в то, что украинское контрнаступление захлебнулось. Такие тезисы преувеличены, говорит эксперт.

"Возможности для дальнейшей деоккупации украинских земель есть. Более того, все данные свидетельствуют, что следующий год может стать годом определенных сдвигов", - говорит Снегирев. видео дня

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Когда и как закончится война

Первый заместитель министра обороны Украины Алексей Павлюк сделал ошеломительный прогноз и заявил, что в следующем году Украина победит. Он добавил, что у Украины есть вооружение, которое приближает победу ВСУ и не дает оккупантам добиться успеха.

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде рассказал каким будет окончание войны и назвал 3 сценария. Он считает, что даже после победы Украине стоит быть начеку, ведь РФ может атаковать страну вновь.

Военный эксперт Роман Свитан назвал месяц и сценарий окончания войны в Украине. Он считает, что к концу сентября следующего года закончится война против России ее разгромом.

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