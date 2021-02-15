4-й канал заступился за скандального ведущего Дроздова и выдвинул обвинение нардепу

Остап Дроздов / Скриншот YouTube

Руководство 4 канала прокомментировало ситуацию, сложившейся вокруг скандальных заявлений телеведущего Остапа Дроздова.

Руководство 4 канала заявило, что поддерживает Дроздова, говорится в сообщении, размещенном в Facebook канала.

Также руководство канала "хочет напомнить народному депутату от Слуги народа Максиму Бужанскому о его личных некорректных высказывания в сторону журналистов".

"В частности, 18 августа 2019 года в своем Telegram-канале господин Бужанский назвал "очередной тупой овцой" журналистку Ольгу Духнич. Кроме этого, Максим Бужанский неоднократно становился участником, а, порой, и инициатором скандальных "языковых" законопроектов. Среди последних инициатив – отмена штрафов за отказ обслуживать на украинском языке", – заявляет руководство телеканала.

В сообщении также сказано, что уже почти 7 лет, как Россия оккупировала Крым и Донбасс.

"Одной из причин этого стало желание российского президента Путина защищать "русскоязычное население" и "русский мир". 4 канал не разделяет взглядов народного депутата Бужанского по языку. Поэтому мы будем защищать своих журналистов, которые, воюя на своем, журналистском фронте, защищают все украинское, учитывая язык", – подытожили на 4-м канале.

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Скандал с высказываниями Остапа Дроздова:

Напомним, телеведущий Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также оценил аудиторию закрытых медиа-ресурсов.

Как подчеркнул он в эфире 4 канала, "одноклеточные потеряли свой корм, им нечего теперь смотреть".

Он также сравнил зрителей 112, NewsOne и ZIK с крысами и имбецилами.

"Миллионы людей чувствуют катастрофическую нехватку яда, нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и общественными крысами. Таких людей, кроме как убогими, назвать невозможно", - считает Дроздов.

Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: