"Имбецилы и крысы": ведущий Дроздов назвал зрителей закрытых каналов "одноклеточными"

Остап Дроздов / ZiK

Скандальный телеведущий Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также оценил аудиторию закрытых медиа-ресурсов.

Как подчеркнул он в эфире 4 канала, "одноклеточные потеряли свой корм, им нечего теперь смотреть".

Он также сравнил зрителей 112, NewsOne и ZIK с крысами и имбецилами.

"Миллионы людей чувствуют катастрофическую нехватку яда, нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и общественными крысами. Таких людей, кроме как убогими, назвать невозможно", - считает Дроздов.

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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина: