"Имбецилы и крысы": ведущий Дроздов назвал зрителей закрытых каналов "одноклеточными"

Скандальный телеведущий жестко прошелся по аудитории каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK.
Скандальный телеведущий Остап Дроздов прокомментировал ситуацию с санкциями против каналов 112 Украина, NewsOne и ZIK, а также оценил аудиторию закрытых медиа-ресурсов.
Как подчеркнул он в эфире 4 канала, "одноклеточные потеряли свой корм, им нечего теперь смотреть".
Он также сравнил зрителей 112, NewsOne и ZIK с крысами и имбецилами.
"Миллионы людей чувствуют катастрофическую нехватку яда, нехватку того, что делает их абсолютными имбецилами и общественными крысами. Таких людей, кроме как убогими, назвать невозможно", - считает Дроздов.
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Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK, 112 Украина:
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции сроком на 5 лет в отношении Тараса Козака — бизнес-партнера и депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, а также в отношении принадлежащих ему телеканалов - 112 Украина, NewsOne и ZiK.
- Санкции против телеканалов предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановления лицензий.
- В частности, речь идет об ООО Ариадна ТВ, ООО Новый Формат ТВ, ООО ТВ Выбор, ООО Общество Телерадиокомпания 112-ТВ, ООО Лидер ТВ, ООО Партнер ТВ, ООО Новости 24 часа, ООО Новые коммуникации.
Автор: Алексей Тычина