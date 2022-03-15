56% украинцев убеждены, что цель российской агрессии – полностью уничтожить Украину / Reuters

Цель вторжения России – полное уничтожение украинского народа. Об этом говорят результаты опроса, которые провели сотрудники социологической группы "Рейтинг".

Украинцы не верят в выдумки, которые распространяет российская пропаганда, оправдывая собственное вторжение в Украину. 56% украинцев считают, что цель оккупантов – полное уничтожение украинского народа. 48% – оккупация и присоединение к России.

15–17% считают, что агрессоры хотят изменить политический курс Украины и предотвратить размещение баз НАТО. 10% – уничтожить украинскую военную инфраструктуру. 5% украинцев полагают, что таким образом Россия хочет решить военным вопрос со странами НАТО.

И лишь 2% респондентов считают, что главная цель вторжения – защита русскоговорящего населения.

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Напомним, ранее утверждалось, что 88% жителей Украины людей верят в то, что наша страна сможет отразить военную агрессию России.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провели специалисты из группы "Рейтинг".

Причем количество людей, говорят социологи, уверенных в вышеуказанном, растет буквально каждые сутки. Лишь 10% респондентов не имеют такой уверенности.