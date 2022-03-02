88% украинцев верят, что Украина отразит российскую агрессию - опрос

Президент Украины Владимир Зеленский в военной форме / Офис президента

88% жителей Украины людей верят в то, что наша страна сможет отразить военную агрессию России. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, который провели специалисты из группы "Рейтинг"

Причем количество людей, говорят социологи, уверенных в вышеуказанном, растет буквально каждые сутки. Лишь 10% респондентов не имеют такой уверенности.

В то же время 80% опрошенных отметили, что готовы защищать безопасность Украины с оружием в руках.

По сравнению с довоенными временами такой показатель значительно вырос (в позапрошлом году, он к примеру, составлял 59%).

Также интересно, говорят социологи, что даже в Юго-восточных регионах страны чрезвычайно высокий уровень готовности воевать за Украину (на Юге – около 80%, на Востоке – около 60%). В гендерном плане - готовность воевать с оружием за Украину выразили 90% мужчин и 70% женщин.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что потери России в войне с Украиной уже огромные, и постоянно увеличиваются - Москва не рассчитывала на такой вариант развития событий.

Потери начнут серьезно влиять на россиян, когда это количество пересечет психологическую отметку в 10 тысяч человек. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Позднее Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны (24 февраля по 1 марта) по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.