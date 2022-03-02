В ВСУ сравнили потери российской армии в Украине и Чечне

Войска России / Reuters

Потери российской армии за несколько дней войны против Украины в живой силе уже превысили число убитых и раненых во время первой чеченской войны, которая длилась два года.

Согласно данным от Генерального штаба ВСУ в период с 24 по 28 февраля, то есть за пять дней, оккупационные войска РФ в боевых действиях против Украины потеряли убитыми и ранеными 5300 человек.

При этом во время первой российско-чеченской войны (1994-1996 годы) потери армии РФ исчислялись 5042 военными.

А на второй чеченской войне (1999-2000 годы) российская армия потеряла 7425 человек.

"У российских оккупантов есть два варианта: быть уничтоженными или сдаться. Мы на своей земле, поэтому будем защищать ее до последней капли крови. Как своей, так и захватчика", - подчеркнули в Генштабе.

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Война России с Украиной идет с 24 февраля. Россияне в ходе своей оккупационной операции бомбят мирные районы украинских городов, объекты государственной и гражданской инфраструктуры.

Напомним, Генеральный штаб ВСУ сообщил о суммарных ориентировочных потерях противника начиная с первого дня войны 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00.

Сообщается, что в личном составе погибли 5710 военных РФ, пленных – 200 человек.

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