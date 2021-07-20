60 тысячам украинских учителей закупят ноутбуки / REUTERS

В Украине 60 тысяч учителей получат ноутбуки. Украинское правительство выделит для этого 980 миллионов гривен субвенции. Данная инициатива является одной из приоритетных.

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что в бюджете-2021 предусмотрен 1 миллиард гривен дополнительного финансирование на борьбу с COVID-19 и его последствиями в школах. В частности, 980 миллионов гривен выделены именно на приобретение ноутбуков для учителей.

"Уже в этом году мы обеспечим более 60 000 учителей качественной техникой… Наша цель - сделать так, чтобы у каждого учителя был собственный персональный компьютер, доступ к скоростному интернету и еще больше возможностей для обучения детей", - сказал вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

С учетом софинансирования ожидается, что средняя стоимость ноутбука составит около 20 000 гривен.

В Киеве и общинах с населением более 40 000 человек деньги будут распределяться так - 70% - за счет субвенции, 30% - за счет местных бюджетов. В малых городах - 90% - за счет субвенции, 10% - за счет местных бюджетов; в селах, поселках, горных населенных пунктов и городах на линии соприкосновения - 95% - за счет субвенции, 5% - за счет местных бюджетов.

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Читайте такжеСкандал в Запорожье: директор школы обвинила родителей в краже ковра, купленного за их деньгиНапомним, ранее заместитель министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о вероятности дистанционной формы обучения в школах Украины с 1 сентября.

В Министерстве образования и науки рассчитывают, что к 1 сентября большинство педагогов сделают прививки от COVID-19.

При этом она уточнила, что в Украине будут расширять Всеукраинскую школу онлайн, а также планируется использовать смешанный формат обучения.