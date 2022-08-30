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8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

30 августа 2022, 15:24

Ликвидация Дарьи Дугиной была реальной, но, возможно, Дугин считает себя мессией и гибель дочери воспринял как жертву, которой от него требует общество.

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой
​​Ликвидация Дарьи Дугиной не была инсценировкой / Фото УНИАН

​​Ликвидация Дарьи Дугиной не была инсценировкой. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

"Если это действительно имело место, то ее хоронили бы в закрытом гробу - мол, она погибла и нечего показывать. Я так вижу (и были отдельные сообщения), что это была пластика. То есть подготовка тела к захоронению - есть определенные технологии, где с помощью силикона и других современных материалов можно воссоздать структуру кожи человека. Ориентировочно это стоило, учитывая скорость подготовки к захоронению, примерно $8-10 тысяч", - рассказал Ступак.

Также эксперт объяснил странное поведение отца Дарьи Дугиной Александра на ее похоронах.

"Была неоднозначная реакция Дугина, он улыбался и это многих сбило с толку. В Украине похороны ребенка - это трагедия, но в РФ мы видели россиян, которые хвастаются тем, что за погибшего сына получили "Ладу"....Для нас это дикость, но, возможно, Дугин считает себя мессией, а гибель дочери воспринял как жертву, которой от него требует время и общество", - сказал Ступак.

Ранее Главред сообщал, что идеолог русского фашизма Александр Дугин лично участвовал в убийстве собственной дочери Дарьи.

"Посмотрите на ее похороны: они там с женой с совершенно счастливыми лицами. Александр Дугин практически сказал: "Мы положили ее на алтарь нашей победы". Они были убеждены, что этой сакральной жертвой они повлияют на колеблющегося Путина. Не случайно это убийство было организовано в канун Дня Независимости. Симоньян же отреагировала: "Огонь по центрам принятия решений!!!". Требовали ковровых бомбардировок Киева и других городов и физической ликвидации военно-политического руководства страны. Этого требовала партия безумных фашистов", ‒ рассказал российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский.

Также Главред писал, для чего россиянам была необходима "сакральная жертва".

Ликвидация Дугиной - новости:

война в Украине Александр Дугин
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