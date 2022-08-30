Чтобы поссорить Украину и Запад: эксперт рассказал, как Россия использует ликвидацию Дугиной

Дарья Дугина / Соцсети

Ликвидация Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина была нужна Кремлю для того, чтобы поднять градус антиукраинских настроений в российском обществе. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт Украинского института будущего, консультант Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

По его словам, это было необходимо, чтобы закрепить у россиян мнение об украинцах, как о "зверях, для которых нет ничего святого". Однако российские спецслужбы, которые могут стоять за ликвидацией Дугиной, не учли ряда вещей.

"Русские, хоть и показали "злых украинцев", но не учли того, что все произошло на рублевском шоссе, где неподалеку проживают сенаторы, депутаты, министры, Патрушев, Сечин и там, неожиданно, оказались украинские спецслужбы и взорвали авто? А где тогда контрразведка?", - объяснил Ступак.

Кроме того, официальный Кремль может использовать ликвидацию Дугиной для того, чтобы распространить на Западе, в Европе и США, недоверие к Украине.

"Было много разговоров о том, чтобы то оружие, которое передается Украине, не использовалось против гражданского населения на российской территории. Поэтому, как вариант, это делают, чтобы Запад перестал поставлять Украине вооружение и предоставлять финансовые ресурсы".

Как сообщал Главред, ранее в РФ назвали виновных в убийстве Дарьи Дугиной. По версии ФСБ России, ими оказались украинцы - изначально спецслужбы России обвинили некую Наталью Вовк, которая якобы была в составе полка "Азов".

Позднее стало известно о том, что к убийству дочери Дугина якобы может быть причастен еще один украинец - вместе с пресловутой Натальей Вовк убийство готовил Богдан Цыганенко, который якобы был "еще одним членом украинской диверсионной группы".

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