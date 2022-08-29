"Еще один украинец виноват в убийстве Дугиной": ФСБ выдало новый фейк в расследовании

Александр Дугин, Дарья Дугина / Фото УНИАН

В главной спецслужбе страны-агрессора, ФСБ, выкатили новую версию убийства Дарьи Дугиной ‒ дочери идеолога русского фашизма Александра Дугина. Об этом сообщает российское пропагандистское агентство ТАСС.

Вместе с пресловутой Натальей Вовк убийство якобы готовил Богдан Цыганенко, который якобы был "еще одним членом украинской диверсионной группы".

В спецслужбе страны-агрессора заявляют, что Цыганенко 1978 года рождения. Якобы имеет украинское гражданство. Прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля. А покинул за день до убийства Дугиной.

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Именно Цыганенко якобы снабдил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя гражданки Казахстана Юлии Зайко. Вместе с ней же он, дескать, собирал самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.

Также в ФСБ утверждают, что имеют записи камер видеонаблюдения, на которых Цыганенко въезжает в Россию, ездит на машине с Наталией, получает поддельные номера и уезжает в неизвестном направлении.

"Богдан Цыганенко" / скриншот из видео

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

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