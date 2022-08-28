Ходорковский считает украинцев "русскими" и называет смерть Дугиной "трагедией" / коллаж фото УНИАН и Радио Спутник

Бывший русский олигарх, а ныне ‒ оппозиционер Михаил Ходорковский отличился взаимоисключающими заявлениями в Twitter с четким креном в русский великодержавный шовинизм.

Он без тени сомнения посчитал жителей Харькова, Одессы, Николаева, Чернигова русскими.

"Искренне не понимаю, как русский человек может убивать жителей Харькова, Одессы, Николаева, Чернигова что бы что?! Чтобы Путин и его банда могли и там хозяйничать?! А! "Там были бы солдаты НАТО" То есть одни русские убивают других русских, поскольку боятся французов?! Какой бред!", ‒ сказал он.

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К слову, несколькими днями ранее он сочувствовал идеологу русского фашизма Александру Дугину ‒ по поводу убийства его дочери Дарьи.

Убийство дочери Дугина

Подрыв автомобиля Дугина произошел в ночь с 20 на 21 августа в Подмосковье. За рулем авто оказалась дочь Александра Дугина - Дарья. Позже оказалось, что в машине должен был быть сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль.

После взрыва джип сразу же съехал на обочину и загорелся. Тело Дарьи Дугиной нашли в машине, оно было сильно обгоревшим.

На место взрыва приехал и сам Дугин. Позже стало известно, что он попал в больницу.

В Офисе президента Украины отреагировали на подрыв машины и заявили, что наша страна не имеет никакого отношения к инциденту.

Российский оппозиционер Илья Пономарев считает, что идеолога русского фашизма и приближенного к Путину Дугина пытались уничтожить российские партизаны Национальной республиканской армии, которые якобы хотят свергнуть диктатора.

В РФ заявили, что за два дня якобы "расследовали" убийство дочери Дугина. В этом обвинили женщину, которую называли украинкой Волк Натальей Павловной и добавили, что она якобы была в составе полка "Азов".

В полку "Азов" отреагировали на такие обвинения и отметили, что эта женщина не имеет никакого отношения к полку.

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