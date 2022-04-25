84% украинцев считают, что "простые россияне" виновны в путинском вторжении в Украину

4% украинцев считают, что "простые россияне" виновны в путинском вторжении в Украину / УНИАН

Абсолютное большинство украинцев (84%) считают "простых россиян" виновными во вторжении в Украину. Об этом говорят результаты опроса, которые провели сотрудники компании Info Sapiens.

По их словам, в конце марта вышеуказанного мнения придерживались 79% респондентов.

Социологи отмечают рост веры в победу Украины над Россией. К примеру, в конце марта 91% верили в победу, а сейчас ‒ 93%. Более того, в конце марта 68% были абсолютно уверены в победе, а сейчас этот показатель составляет 72%.

В то же время выросло количество украинцев, считающих, что война продлится несколько месяцев либо дольше ‒ сейчас таких 59%, а три недели назад было 48%.

Из всех партнеров Украины абсолютное большинство украинцев довольны только помощью Польши (90%). Также большинство довольны помощью, которую оказывают США (54% довольных против 41% недовольных). Но хватает и недовольных помощью Евросоюза (41% против 53%, соответственно), Германии (24% против 69%) и НАТО (20% против 71%).

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Напомним, ранее сообщалось - 81% американцев считают Украину дружественной либо союзной страной, а 71% считают Россию вражеским государством.

Об этом говорится в данных опроса проекта YouGov. Это наивысший показатель среди всех стран в опросе. И он даже выше, чем у Северной Корее и Ирана.

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