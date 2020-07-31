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"Новый фактор риска": эксперт оценил вероятность войны в Черном море

31 июля 2020, 21:51

Украина должна обратиться к США и НАТО с просьбой "прикрыть" этот регион на несколько лет.

Военный, Черное море, Россия, милитаризация
Эксперт оценил вероятность очередной агрессии со стороны РФ

Вероятность начала военных действий со стороны России в Черном море в сентябре-октябре нынешнего года составляет 70-80%.

Об этом заявил главный редактор BlackSeaNews, координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко в интервью Укринформ,

По его словам,Украина должна обратиться к США и НАТО с просьбой "прикрыть" этот регион на несколько лет.

"Мы оцениваем вероятность войны в этом году на Черном море около 70-80%, во всяком случае более 50%. Сроки когда это будет: конец сентября-октябрь, когда совпадает целый ряд факторов", – отметил Клименко.

Такими факторами он назвал концентрацию военных сил РФ в Черноморском регионе во время учений Кавказ 2020 и местные выборы в Украине.

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"Октябрь – это новый фактор риска, это местные выборы. И мы увидим, как на этих местных выборах пророссийские силы в Украине, которые все еще существуют, будут расшатывать ситуацию в отдельных местных общинах, а эти местные общины у нас все на побережье Азовского и Черного морей, и оттуда будут кричать и требовать помощи от Путина", – заявил эксперт.

По его мнению, ситуацию в Черноморском регионе обостряет и открытие железной дороги через Керченский мост, построенный оккупантами.

"После того, как появилось железнодорожное сообщение по Керченскому мосту, эта ситуация может измениться в течение нескольких дней путем переброски (войск – Ред.) по железной дороге на север Крыма в Джанкой, в Армянск, в Красноперекопск", – отметил Клименко.

Также он подчеркнул, что надо помнить о коренном изменении политического режима в России с "авторитарной демократии на персоналистскую диктатуру".

Напомним, ранее министр обороны Андрей Таран оценил информацию о подготовке к активным боевым действиям российских оккупационных войск вблизи административной границы Херсонской области с аннексированным Крымом.

Как подчеркнул он во время Часа вопросов к правительству в парламенте, в настоящее время такие признаки не обнаружены.

Черное море агрессия новости Украины боевые дествия новости России
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