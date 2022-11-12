"Акела промахнулся": Жданов объяснил, чем грозит Путину и РФ "отступление" из Херсона

Жданов объяснил, чем грозит Путину и РФ "отступление" из Херсона / скриншот

Потеря Херсона будет иметь катастрофические последствия для России. Они будут многогранными.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду рассказал о трех вариантах развития событий.

Начнется все с российских элит, которые поймут слабость армии РФ.

"Во-первых, элита вокруг Путина поймет, что армия РФ не в состоянии выполнять политические задачи. Единственный областной центр, который был взят Россией, все равно пришлось сдать", - отметил Жданов.

"Во-вторых, это подорвет веру общества в вождя. Как говорил Шерхан в "Маугли", "Акела промахнулся". Это действительно так, и это уже не перебить ничем. Все это прекрасно понимают", - пояснил эксперт.

Жданов также подчеркнул, что российской пропаганде буде очень сложно оправдать "отступление" из Херсона.

"В-третьих, подорвана вера в российских военных, в способность российской армии добиваться успеха в этой войне. Если провал харьковской операции они как-то еще смогли размазать, то здесь будет сложнее", - подытожил военный эксперт.

Херсон - Украина

Вооруженные силы Украины 11 ноября вошли в Херсон. В городе появились украинские флаги. Местные жители с радостью встречают ВСУ. В Оперативном командовании Юг сказали, что армии Украины в городе предстоит еще много работы.

В ГУР Минобороны Украины сказали, что Херсон возвращается под контроль Киева.

В разведке призвали оккупантов сдаваться во избежание гибели.

Советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российской оккупационной армии удалось убежать с правобережья Херсонской области на левый берег Днепра.

По словам Арестовича, пленных оказалось мало. Впрочем, ВСУ досталось много трофеев.

Читайте также: