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Бывшего нардепа-"тушку" назвали виновником смертельного ДТП

24 мая 2020, 12:58

Родственникам потерпевших уже угрожали.

ДТП произошло на Одесской трассе / Фейсбук И.Назарок

Бывший народный депутат Украины Александр Табалов может быть виновником ДТП, в результате которого погибли четверо.

Как рассказал народный депутат от Слуги народа Александр Качура, об этом сообщили родственники потерпевших в ДТП.

"22 мая на Одесской трассе произошло ужасное ДТП. Toyota Land Cruiser (ВА 1330 ВС), принадлежащая секретарю Кропивницкого гор. совета, экс-нардепу Александру Табалову, вылетела на встречку и "лоб в лоб" столкнулась с автомобилем ВАЗ-21114 (ВІ 1308 ЕВ). Трое взрослых и шестилетней мальчик умерли на месте. Две девочки в реанимации. Все пострадавшие – пассажиры жигулей. Об этом мне рассказали родственники потерпевших.

Они уверенны, что за рулем Тойоты был сам Табалов. Но почему-то, в протокол ДТП полиция внесла совсем другого человека, на счету которого 5 судимостей". – написал он в своем телеграм-канале.

"Слуга народа" отметил, что к родственникам погибших уже приезжали неизвестные люди и "настойчиво просили замолчать. Угрожали".

"В связи с этими фактами, я обращаюсь с депутатским запросом в полицию с требованием провести справедливое расследование", - добавил Качура.

Напомним, в 2012 году Александр Табалов и его сын Андрей (который сейчас занимает пост секретаря горсовета Кропивницкого) прошли в Верховную Раду по спискам ВО Батьківщина, а потом отказались войти в ее фракцию. После этого они получили прозвище "тушки".

ДТП Табалов Александр Качура
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