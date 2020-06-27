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Миллионы губернатора: обнародованы суммы изъятого у задержанного на взятке Балоня

Речь идет о сумме более 4,5 млн грн., подчеркнули в НАБУ

27 июня 2020, 16:52
Изъятое у чиновников Кировоградской ОГА / nabu.gov.ua

По месту работы и жительства подозреваемых во взяточничестве чиновников Кировоградской ОГА изъяты большие объемы наличности, происхождение которой пока неизвестно.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

В сообщении подчеркивается, что речь идет о более 4,5 млн грн, 320 тыс. долларов США и 24 тыс. евро.

Ранее Высший антикоррупционный суд избрал подозреваемым в вымогательстве 1,8 млн грн взятки экс-председателю Кировоградской облгосадминистрации Андрею Балоню и его сообщнику, чиновнику ОГА меры пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Как говорится в сообщении на странице САП в Facebook, решеним суда предусмотрена альтернатива в виде внесения залогов.

Напомним, 26 июня правоохранители задержали Балоня по подозрению в вымогательстве 1,8 млн грн. По данным следователей, Балонь хотел получить средства от руководителей некоторых контролирующих структур Кировоградской области.

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Балонь вместе с сообщником были задержаны при передаче суммы в 250 тыс. грн.

Андрей Балонь взятка НАБУ Кировоградская область
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