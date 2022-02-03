Ермак заразился COVID-19: через неделю – встреча советников "Нормандии" по Донбассу в Берлине

Пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги - Ермак / УНИАН

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 за неделю до встречи советников лидеров нормандского формата в Берлине. Чиновник намерен пройти интенсивное лечение, чтобы поскорее выздороветь.

На своей странице в социальной сети Facebook он сообщил о том, что в четверг, 3 февраля, получил положительный тест на коронавирус. Глава ОП продолжает работать и намерен пройти лечение в ускоренный срок.

Читайте такжеЗеленский объявил о прорыве в диалоге по Донбассу и ждет решения по встрече лидеров "Нормандии""Коронавирус все еще очень коварен. Сегодня получил положительный тест. Не вовремя, но продолжаю работать, не останавливаясь. Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы поскорее стать на ноги. Здоровья всем. Берегите себя и близких!" – подчеркнул Ермак.

Напомним, на следующей неделе глава ОП как представитель Киева должен принять участие во встрече политических советников лидеров стран Нормандского формата. Встреча представителей Украины, Франции, Германии и России должна состояться в Берлине.

Встреча советников лидеров стран "Нормандии" по Донбассу

В Париже 26 января прошла встреча советников лидеров стран нормандского формата по вопросу разрешения конфликта России и Украины на Донбассе. Киев на переговорах представлял глава Офиса президента Андрей Ермак, Москву – замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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Как рассказал Ермак, участники переговоров провели аудит Минских соглашений, договорились о возобновлении режима прекращения огня без предварительных условий, а также выразили готовность продолжать работу с целью поиска компромисса по реализации "Минска".

Украинский чиновник добавил, что делегаты Украины, России, Германии и Франции согласовали финальное заявление дискуссии.

"Состоялся очень содержательный, непростой разговор, "аудит" того, что мы имеем на сегодня, "аудит" выполнения, как Минских договоренностей, так и договоренностей лидеров "нормандского формата" от 2019 года. Было согласовано коммюнике финальное", - отметил глава ОП.

Представитель России Дмитрий Козак подчеркнул, что стороны договорились о соблюдении перемирия на Донбассе и проведут новую встречу в Берлине уже спустя 2 недели. В немецкой столице советники лидеров стран нормандского формата обсудят проблемные аспекты реализации Минских соглашений.

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