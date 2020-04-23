Опасно для Украины: Климкин спрогнозировал планы Путина на осень

Павел Климкин рассказал о возможных планах Путина / УНИАН

Президент России Владимир Путин уже осенью 2020 года может попытаться собрать постоянных членов Совета безопасности ООН и добиться смягчения антироссийских санкций. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Политик отметил, что уже сейчас видит попытки Кремля разыграть этот сценарий "через голову" Украины.

"Это очень опасный вариант", – сказал Климкин в интервью на ObozTV.

Экс-глава МИД считает, что Путин может последовательно работать на уменьшение санкций из-за непростой ситуации в нефтегазовом секторе страны.

"Он выберет компромиссную линию, и эта компромиссная линия будет ситуативная", – допустил Климкин.

Читайте такжеЧто произошло с ценой на нефть, и убъет ли это Россию"На сентябрь он попытается собрать постоянных членов Совета безопасности ООН и через нашу голову – подчеркиваю – через нашу голову как-то договориться с основными игроками. А за это получить существенное смягчение санкций и еще много всего – в контексте цен на энергоносители, в контексте распределения сфер влияния", – предположил Климкин.

Напомним, директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что в условиях отрицательных цен на нефть и низкого ее потребления в мире Россия продержится недолго, максимум – месяц.